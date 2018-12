Promuove un'associazione per truffare gli anziani: divieto di ritorno a Salerno per un 23enne

Scatta il Divieto di Ritorno nel Comune di Salerno, per la durata di 3 anni, nei confronti di E. A., 23enne di Napoli, pregiudicato, ritenuto abitualmente dedito ad attività illecite e quindi pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica. In particolare, il giovane è il promotore e l'organizzatore di un’associazione per delinquere finalizzata alla commissione di truffe ai danni di ultrasessantacinquenni messe a segno a Salerno in diverse circostanze.

L'arresto

Il 6 dicembre, è stato tratto in arresto dai Carabinieri per associazione a delinquere e truffa ed annovera ulteriori precedenti per violazione del divieto di combattimento tra animali, maltrattamenti di animali e guida senza patente.

Il provvedimento

Ora non potrà più tornare in città, senza autorizzazione della Questura, con l’avviso che, in caso di violazione, è prevista la pena dell’arresto da uno a sei mesi.