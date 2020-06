Lavori alla rete fognaria a Pastena: scattano i divieti per le auto, la mappa dei disagi

Scatta il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli nel tratto del Lungomare Colombo compreso tra il civico 20 ed il civico 40. Ad annunciarlo, il Settore Mobilità Urbana del Comune di Salerno che informa la cittadinanza che, per eseguire lavori di manutenzione straordinaria da parte della Salerno Sistemi alla rete fognaria in zona Pastena, anche la viabilità ordinaria subirà dei cambiamenti.

Il provvedimento

In particolare, nel tratto compreso tra Via F.Gaeta e Via Madonna di Fatima è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli nella corsia di marcia con direzione periferia-centro città. I provvedimenti entreranno in vigore dalle ore 7 di lunedì 22 giugno e saranno validi fino alle ore 18 di martedì 30 giugno. Non mancherà una specifica segnaletica stradale insieme a quella di preavviso, complete di un itineriario alternativo.