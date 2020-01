Sostituzione di un condotto fognario: scattano i divieti a Giovi, la mappa dei disagi

Disagi in vista per i residenti delle zone collinari: Salerno Sistemi comunica che, a seguito dei lavori di sostituzione di un condotto fognario a Giovi, il 27 gennaio, in via San Nicola, (tratto antistante civico 11) sarà istituito il divieto di transito, sosta e fermata per tutti i veicoli, dalle ore 4 alle ore 6.

Il divieto

Sullo stesso tratto, vigerà divieto di sosta e fermata con transito a senso alternato disciplinato da un apposito impianto semaforico dalle ore 6, sino al termine dei lavori previsto per le ore 19.