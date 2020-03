Spostamenti dai Comuni: ora solo per lavoro o salute, a Salerno nuovo treno dal Nord

Da oggi è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.

Lo stabilisce l'ordinanza adottata congiuntamente dal Ministro della Salute e dal Ministro dell'Interno che rimarrà efficace fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Treno in arrivo a Salerno

Intanto, l'assessore alle Politiche Giovanili e Innovazione, Mariarita Giordano, fa sapere che è stato segnalato un treno dal Nord che dovrebbe arrivare stasera a Salerno alle 22:59. Il sindaco Vincenzo Napoli ha fatto disporre sul posto una pattuglia in supporto alla Polfer e all' Asl. Sarà presente anche la Protezione civile. Verranno controllati tutti i treni in arrivo da fuori regione. Il primo cittadino ha, inoltre, disposto che ci si informi anche delle corse Flixbus o eventuali posti di verifica a Parco Pinocchio e Piazza Concordia.





