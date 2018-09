A3: divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Cava e Salerno

Istituito il divieto di transito per telonati, furgonati e caravan tra Cava de’ Tirreni e Salerno sulla A3, a causa del vento forte. Le raffiche che da giorni si sono abbattute sul salernitano possono rappresentare un pericolo per tali mezzi: tanti i disagi in provincia e in città. Si raccomanda massima prudenza alla guida.