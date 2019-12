Lavori alla rete idrica: scattano i divieti nel centro storico a Salerno

Disagi in vista per i residenti del centro storico di Salerno. Per eseguire lavori di manutenzione alla rete fognaria è stato disposto il divieto di transito ed il divieto di sosta in via Torquato Tasso e via dei Canali , dalle 9 alle 19 del 5 dicembre prossimo. Ad emettere l'ordinanza, nei giorni scorsi, sono stati gli uffici comunali di Salerno Sistemi.