Juventus-Napoli: divieto di vendere i biglietti a chi è nato in Campania, il caso choc

Un biglietto per la partita Juventus-Napoli del 31 agosto? Chi è nato in Campania può solo sognarlo. Non si tratta di uno scherzo: la vendita dei ticket, come si legge sul sito ufficiale del club bianconero, è vietata ai residenti in Campania ma anche a chi in Campania è solo nato.

Il fatto

Poichè la Questura di tale misura non è responsabile, la Juve ha diffuso una nota sottolineando che "restrizioni sono state comunicate, tramite Posta Elettronica Certificata, agli uffici competenti in data 4 agosto alle ore 16" e che "le modalità di vendita dei tagliandi potrebbero subire variazioni, anche sostanziali, solamente a seguito delle determinazioni dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, che non si è ancora riunito". Tifosi campani senza parole.