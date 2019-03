Lasciata dal marito perchè ammalata: ottiene un assegno di mantenimento

Una storia a lieto fine per una donna colpita da tumore, a seguito, pare, di bombardamenti ormonali effettuati per avere un figlio. Il marito appena scoperta la malattia della moglie, la lasciò per un’altra: come racconta Il Mattino, ad assistere la malcapitata, l'ex l’avvocato Alba De Felice. La donna è riuscita ad ottenere in sede di separazione (sia pure stragiudiziale) un assegno cumulativo di mantenimento.

La storia

In fase di divorzio si era sentita dire dall’ex marito che non le avrebbe dato nulla perché non era stata in grado di avere un figlio e che lui ora avrebbe dovuto mantenere il figlio che finalmente un’altra donna gli aveva dato. Un calvario per la donna ammalata, che ha affrontato la propria separazione tra chemio ed offese. Ma ora il giudice le ha riconosciuto un assegno di mantenimento, in virtù della solidarietà post divorziale.