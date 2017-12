Docce non funzionanti a Salerno Pulita, riparato il guasto dopo la denuncia della Fiadel

Riparate le docce, prima non funzionanti, negli spogliatoi di Salerno Pulita, dopo la denuncia della Fiadel provinciale. L’appello della Fiadel ha dato, dunque, i suoi frutti e i lavoratori potranno tornare a casa puliti dopo il tour de force che li attende in questi giorni di festeggiamenti per il Capodanno 2018.

Parla Angelo Rispoli, segretario generale della Fiadel Salerno: