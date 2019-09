Docente in difficoltà sbeffeggiata dagli alunni, un genitore alla nostra redazione: "Ha fatto tutto da sola"

E' giunta alla nostra redazione, una richiesta di rettifica in merito alla notizia della professoressa sbeffeggiata dagli alunni in un liceo salernitano, durante l'appello. Il video della docente, in evidente difficoltà, ha fatto il giro del web, ma, per nostra scelta, abbiamo preferito non pubblicarlo, al fine di non rendere riconoscibile la vittima dell'atto di bullismo.

Il fatto

Nonostante appaia evidente come, in particolare, uno degli alunni della classe, sostenuto dalle risa dei compagni, abbia preso in giro la docente che, entrata in confusione, ha anche tentato, invano, di far cessare la beffa, annunciando di chiedere aiuto, (Chiama pure la Cia, l'Fbi ha risposto l'alunno alla professoressa quasi in lacrime ndr), il genitore di uno degli studenti coinvolti nell'episodio, ci ha chiesto di "modificare" i termini dell'articolo pubblicato. A suo dire, infatti, la docente avrebbe fatto "tutto da sola", sfidando chiunque a non "ridere" dell'accaduto, (alias della fragilità e della difficoltà di una persona? Ndr). Lasciando ai lettori i commenti di questa ennesima offesa crudele alla protagonista dell'atto di bullismo, riportiamo di seguito i tratti salienti del messaggio inviatoci dal genitore in questione. La vicenda merita l'attenzione della comunità tutta.

Il messaggio del genitore alla nostra redazione