La Medical Care Productions presenta "Gli Angeli Silenziosi, il Risveglio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Medical Care Productions, presenta, Gli Angeli Silenziosi, il Risveglio. La Medical Care Production, nel filone della produzione del docufilm, Gli angeli Silenziosi, dedicata all'umanizzazione della medicina e dell'assistenza darà inizio al prossimo progetto dedicato alla musica che guarisce. Il titolo del film: “Gli Angeli Silenziosi- Il Risveglio”. Un cast D'eccezione che coinvolgerà attori e medici, in particolare: Carla ed Emanuel Relli, staff dirigenziale Medical Care, protagonisti di una storia quotidiana di forte impatto emozionale, Patrizio Rispo, icona serale da oltre un ventennio con la fiction Rai, un posto al sol, Giovanni Caso, attore d'eccezione di cinema e teatro, Mirellla Sessa, secondo posto Miss Italia 2009 presentatrice e attrice di fiction su Mediaset e Rai, Gianfranco Iervolino, grande personalita’ dell'arte culinaria, nonché cantante d'eccezione presnete in trasmissioni Rai. La partecipazione straordinaria di Gianluca Capozzi, artista d'eccellenza, unico del suo genere nel trasmettere emozioni e sensazioni uniche con la sua straordinaria voce, e musica, Giuseppe Gambi,Tenore d'eccellenza partenopeo famoso nel mondo per aver trasmesso la Napoletanità oltre oceano. Jen luc Servino, giovane regista pluripremiato ai festival del cinema, Raffaele Canneva, Presidente della Medical Care, Autore e sceneggiatore. Il Presidente, il dottore Raffaele Canneva, scrive e realizza questo importante Docufilm, sull’Umanizzazione dell’assistenza e della medicina, Gli Angeli Silenziosi, l'amore che Guarisce, la Medical Care Onlus, che opera da oltre dieci anni nell'ambito sociosanitario, da cinque realizza l'importante Premio Medical Care, che ha lo scopo di valorizzare coloro che nell'ambito della sanita' hanno contribuito a diffondere un modello di assistenza sanitaria basata sull'Umanizzazione della medicina. Il premio, ogni anno ottiene per l'alto valore sociale il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania e dell'Ordine dei Medici e degli infermieri. L'Umanizzazione della medicina trova un posto primario nella cultura e nella societa’di ogni giorno, in quanto riesce a penetrare negli animi, dando dei risultati sorprendenti, l'amore come terapia. Gli Angeli Silenziosi - il Risveglio, afferma il Presidente: Una parte che ho intenzione di stigmatizzare, perche’ riguarda, Il Risveglio, di soggetti e storie che pur avendo subito un trauma o una disgrazia, solo grazie alla professionalita’, al coraggio, e all’amore di questi angeli, i medici, evidenziano questo aspetto importante, dell’amore che puo’ vincere su tutto.