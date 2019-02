Obbliga una 12enne salernitana a masturbarsi in video: giovane finisce in comunità

Diventano amici in un gruppo Facebook di cui fanno parte appassionati di musica neomelodica. Poi, però, il loro rapporto prende una piega inaspettata. Già perché un 17enne della provincia di Messina inizia ad obbligare una ragazzina salernitana di appena 12 anni a ripresenrsi in video mentre si masturba.

La scoperta

La minore non racconta nulla ai genitori fino a quando il padre non la sorprende mentre si toccava nelle parti intime all’interno del bagno con il cellulare in mano. A quel punto è scattata la denuncia all'Autorità Giudiziaria. E così il Gip del tribunale per i minorenni di Salerno, su richiesta del pm, ha stabilito la reclusione del 17enne all’interno di una comunità.