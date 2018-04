Questura di Salerno, 12 nuovi agenti per le Volanti ed i Commissariati

Arrivano rinforzi alla Questura di Salerno: sono giunti dodici operatori della Polizia di Stato, sei dei quali, particolarmente giovani (dai 24 ai 28 anni di età) che verranno destinati a servizi di controllo del territorio, rafforzando notevolmente in particolare la Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale. Già da domani i nuovi operatori prenderanno posto sulle Volanti per la loro nuova esperienza lavorativa, affiancati da quelli più esperti che contribuiranno alla loro crescita professionale. Gli altri sei poliziotti, muniti di un cospicuo bagaglio di esperienza maturata presso altre sedi di servizio, vanno ad integrare in maniera significativa l’organico dei Commissariati di Pubblica Sicurezza di Sarno (quattro) e Cava de’ Tirreni (due).

L'incontro

Il Questore della Provincia di Salerno, Maurizio Ficarra, ha incontrato i neo agenti, augurando loro buon lavoro. Il rinforzo del personale, dunque, testimonia la massima attenzione che il Dipartimento della Pubblica Sicurezza presta verso la città di Salerno ed il vasto territorio della provincia.