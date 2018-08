Domenica da bollino rosso sulle strade salernitane: i disagi

Domenica da bollino rosso anche sulle autostrade e strade statali della provincia di Salerno. Fin dalla giornata di venerdì si registrano, soprattutto nelle ore pomeridiano e notturne, forti rallentamenti a partire dalle arterie stradali delle località turistiche.

I disagi

Lunghe code si segnalano in direzione nord sulla Cilentana, Bussentina, Strada Statale 18 e sull’autostrada A2 del Mediterraneo (in particolare tra Eboli e Pontecagnano). Rallentamenti anche sulla Via del Mare tra Santa Maria di Castellabate e Agropoli e sulla litoranea che collega Capaccio Paestum con Salerno. Situazione simile anche sulla Strada Statale 163 Amalfitana.