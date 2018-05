Domenica di interventi nei quartieri, blitz di Santoro a Sant'Eustachio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Domenica di interventi nei quartieri per il consigliere d'opposizione Dante Santoro che si è concentrato sul degrado di Sant' Eustachio: " la gente e' costretta a vivere nel degrado, uno schifo quello che abbiamo trovato. Microdiscariche non rimosse da giorni che faremo scomparire ed un parco in via Cervi che e' diventato una foresta dalla quale escono serpenti, topi ed insetti di ogni genere. Saremo al fianco dei cittadini per chiedere che il parco e le strade vengano ripulite e consegnate in stato dignitoso ai cittadini che pagano le tasse e vengono umiliati da questa giunta che ha ridotto ad una situazione drammatica la città, ora basta. Il nostro fiato sul collo per dare dignità ai quartieri continua ..."