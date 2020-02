"Domenica al museo", boom di presenze al Parco Archeologico di Paestum

Nuovo record per il Parco Archeologico di Paestum. Domenica 2 febbraio, in occasione dell’iniziativa “Domenica al Museo”, organizzata dal Ministero dei Beni Culturali, sono entrati gratuitamente più di 2 mila (precisamente 2322) visitatori in una sola giornata. Oggi, infatti, è stata pubblicata la classifica nazionale del Mibact. E l'area archeologica di Capaccio Paestum si è collocata al 22esimo posto.

La classifica

In prima posizione, in assoluto, troviamo il Parco Archeologico del Colosseo (20.619 visitatori), seguito dagli Scavi di Pompei (8.790) e dal Museo Nazionale Romano (7.723). All’ultimo posto, invece, il Museo Collazione Salce di Treviso con 760 ingressi.