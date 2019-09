Morto in spiaggia: due comunità piangono Domenico Di Sessa

"Non è possibile, non ti dimenticheremo". Gli amici si stringono intorno alla famiglia di Domenico Di Sessa: dolore e incredulità dopo la tragica notizia della morte del 38enne titolare di una struttura ricettiva in località Pozzillo, ritrovato stamattina in spiaggia, a Santa Maria di Castellabate.

Domenico era conosciuto non solo a Santa Maria di Castellabate ma anche ad Agropoli, dove aveva studiato. Quando è stato ritrovato - scrive infocilento.it - aveva soltanto i boxer. Non sono chiare le cause del decesso. Potrà stabilirle solo l'esame del medico legale.