Salerno città della solidarietà: centinaia di giovani in fila per salvare il piccolo Alessandro

Salerno si riconferma città dell'altruismo e della solidarietà. In centinaia, i giovani dai 18 ai 35 anni, in fila, da questa mattina, sotto i portici di Palazzo di Città per Match4Alessandro, l’iniziativa promossa dall’Admo per la ricerca di un donatore per Alessandro, il piccolo di appena 18 mesi che, per una rarissima patologia, necessita di un donatore di midollo osseo.

La soddisfazione

"Un segno di profonda umanità per dare una speranza al piccolo e alla sua famiglia. C'è tempo fino alle 19 per recarsi presso i banchi informativi. Grazie alla Polizia Municipale e ai volontari della Protezione Civile che stanno coadiuvando le operazioni", ha detto il sindaco Vincenzo Napoli. E a rivolgere un invito a tutti i donatori, anche il consigliere comunale Paola De Roberta: "Dopo Fisciano, anche Salerno sta rispondendo all'appello per salvare Alessandro: speriamo che la nostra città accenda una luce di speranza per il bimbo e per tutti gli altri piccoli che necessitano di trapianti". Soddisfatto, anche il presidente dell'Admo Campania, Michele Franco: "Oggi siamo qui non solo per Alessandro, ma per tutti bambini", ha concluso. E' possibile, per chi ha dai 18 ai 35 anni, sottoporsi al test della saliva, fino alle ore 19 di oggi, presso i portici del Comune di Salerno.





