Solidarietà, la Guardia di Finanza dona 170 capi di abbigliamento sequestrati

Lodevole iniziativa di solidarietà della Guardia di Finanza di Salerno: sono stati donati alla Caritas di Vallo della Lucania 170 capi di abbigliamento sequestrati. Alla presenza del Vescovo di Vallo della Lucania, Ciro Miniero, infatti, i militari hanno consegnato alla Caritas diocesana numerosi capi di abbigliamento, per destinarli a persone bisognose.

Il gesto

Si tratta di articoli di abbigliamento ed accessori, fra cui scarpe e borse, sottoposti a sequestro e successiva confisca, trattandosi di merce contraffatta. Sarebbero stati destinati alla distruzione, ma le Fiamme Gialle hanno chiesto ed ottenuto dalla competente Autorità Giudiziaria l’autorizzazione a disporne le donazione “per scopi sociali”, dopo averne preventivamente rimosso tutti i segni distintivi falsificati. L’iniziativa serve innanzitutto a fornire un aiuto concreto a coloro che si trovano in condizioni di indigenza, soprattutto nell’approssimarsi delle festività Natalizie.

La soddisfazione

"E’ importante, anche, per richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica sul fenomeno della contraffazione, che danneggia in maniera significativa gli operatori economici regolari, causando ingenti perdite a tutta la filiera produttiva e distributiva", hanno ricordato le Fiamme Gialle. Non sono mancate parole di apprezzamento e gratitudine per l’iniziativa dei Finanzieri della Tenenza di Vallo della Lucania, infine, da parte di Monsignor Miniero e del Direttore della Caritas diocesana, Don Aniello Adinolfi.