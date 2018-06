Donazione di organi al Ruggi, il ringraziamento della Direzione ai "medici salva-vite"

Rivolgono i loro ringraziamenti, la Direzione Strategica dell’AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, e il direttore Giuseppe Longo in persona, per tutto il personale che si è attivato in occasione del prelievo di organi del 9 giugno scorso, "per l’alta professionalità, preparazione, impegno, umanità e pazienza dimostrata durante tutto l’iter che ha accompagnato il gesto d’amore dei familiari della donna deceduta".

La nota del Direttore del Ruggi:

L’intero personale coinvolto nella procedura, dalla Coordinatrice per le donazioni d’organo Carmela Policastro, alla psicologa Sabina D’Amato, a tutto il personale medico ed infermieristico dell’UOC di Rianimazione diretta dal dottor Renato Gammaldi, che non ha esitato a rimanere anche oltre il proprio turno pur di portare a termine l’importante impresa, ha dimostrato doti importanti e fondamentali per medici, infermieri e operatori socio assistenziali. Aspetti che testimoniano il buon funzionamento di questa Azienda. Tutto ciò conferma che non esistono distinzioni tra sanità del Nord o del Sud, ma che l’efficienza del sistema dipende dalla qualità e dalla professionalità delle persone che vi lavorano. Sono tantissime, purtroppo, le persone che, in attesa di un trapianto, vivono su un filo: con il vostro lavoro date loro una speranza di continuare a vivere!