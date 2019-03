Liposuzione in clinica: morte cerebrale per la 39enne del salernitano, donerà gli organi

Donerà i suoi organi, Maria Teresa Avallone, la 39enne originaria di Salerno, da tempo residente a Desio, in provincia di Monza, andata in coma a seguito di una banale liposuzione. E' stata constatata la morte cerebrale per la giovane, colta da arresto cardiaco dopo essersi sottoposta all'anestesia per l'intervento estetico.

Il caso

Le condizioni della trentanovenne che martedì avrebbe dovuto effettuare la liposuzione presso un centro di Seregno, si sono aggravate e i medici dell'ospedale San Gerardo, dopo la riunione del collegio medico-legale, hanno dichiarato la morte cerebrale. "Le terapie neuroprotettive effettuate, in particolare l’ipotermia terapeutica, non sono state sufficienti a frenare l’evoluzione del danno cerebrale iniziato al momento dell’arresto cardiocircolatorio - si legge nella nota riportata da Monzatoday- Gli accertamenti atti a definire l’entità del danno cerebrale post-anossico effettuati in questi giorni (Tac, angioTAC, Risonanza Magnetica e neurofisiologia) convergono nel descrivere l’evoluzione di un quadro di coma postanossico con aumento dell’edema cerebrale e la comparsa di lesioni ischemiche diffuse conseguenza del prolungato arresto di circolo". I familiari, intanto, hanno espresso volontà di donare gli organi. Accertamenti in corso sul tragico accaduto.