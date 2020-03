Donazioni del sangue ai tempi del Coronavirus: l'avviso dell'Avis

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di SalernoToday

Si avvisano tutti i donatori che la donazione di sangue, al momento,nonostante le limitazioni riportate nei decreti di prevenzione dal Coronavirus, può essere effettuata ma rispettando quanto previsto dalle autorità:



*Si può uscire per recarsi a donare con regolare autocertificazione e per lo stretto percorso casa-sede di raccolta sangue-casa dopo la donazione richiedere la certificazione da esibire alle autorità

*Sarebbe preferibile concordare con la UdR (Unità di Raccolta) l'orario al fine di evitare la presenza contemporanea di molti donatori, qualora si verificasse questo i donatori potranno attendere fuori dalla UdR ed alla distanza almeno di 1 metro;

*durante la telefonata per l'invito si prega di dare tutte le informazioni richieste che hanno lo scopo di valutare la prima fase per la idoneità alla donazione;

*prima di recarsi presso la UdR misurare la temperatura corporea che non deve essere sup. a 37°C in tal caso non presentarsi per la donazione ma far trascorrere almeno 20 giorni e se compaiono sintomi simili alla influenza prendere contatto con il medico curante; Il medico selezionatore comunque prima della idoneità misurerà la temp. corporea.

* Se entro i 15 giorni successivi dovessero manifestarsi sintomi influenzali (tosse,raffreddore,ecc) avvertire immediatamente il centro trasfusionale o la sede dove hai effettuato la donazione.

NON PRESENTARTI PER LA DONAZIONE DI SANGUE :

*Se provieni da zone interessate dalla epidemia o sei stato a contatto con persone che presentano sintomi simili alla influenza (restare a casa ed avvisare il medico curante in caso di comparsa di sintomi)

*Se hai avuto febbre, tosse,difficoltà respiratorie nei giorni precedenti e la sintomatologia è assente anche in questo caso è preferibile aspettare 14-21 giorni.