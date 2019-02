Campagna per la donazione del sangue: l'iniziativa dell'Ail a Salerno

C'è carenza sangue nel nostro territorio. Così l'Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi -Mieloma), sezione “Marco Tulimieri” di Salerno sensibile alla causa, rinnova anche quest’anno l’appuntamento con la Campagna di sensibilizzazione per le donazioni. L’iniziativa avrà luogo sabato 9 e domenica 10 febbraio, dalle 8 alle 12:30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno.

Parla il presidente Gioacchino Tulimieri

"Il sangue è un’imprescindibile risorsa per i malati poiché è necessario sia durante gli interventi chirurgici complessi sia in caso di gravi patologie come le leucemie e le talassemie e tra quanti possono donare lo fa solo il 3%. Il donatore, prima della donazione, avrà un colloquio con un medico che opererà una raccolta di notizie riguardante lo stato di salute, la presenza di patologie e di comportamenti a rischio".

Per ogni donazione verranno eseguite le analisi previste per legge e al donatore verrà inviata copia dell'esito degli esami, nonché un tesserino riportante il gruppo sanguigno. Il parcheggio è gratuito per chi dona. I numerosi volontari dell’AIL accoglieranno e accompagneranno le persone durante l’intero percorso e al termine offriranno loro una deliziosa colazione.