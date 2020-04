Operata al femore a 103 anni, bisnonna in piedi dopo una settimana

Adesso la chiamano la bisnonna di ferro. A.G., salernitana di 103 anni, al primo intervento nella sua vita, è stata operata al femore in provincia di Padova e dimessa dopo una settimana. La nonnina ha sempre goduto di ottima salute: in 103 anni di vita, compleanno festeggiato lo scorso 23 febbraio, non aveva mai varcato la porta di un ospedale. Stavolta, però, A.G. ha dovuto farlo. Si è trasferita al Nord nel 1946 per amore, vive a Vigonza ma è originaria di Salerno. La rottura del femore, dopo essere caduta in casa, l'ha costretta a ricorrere alle cure del CTO, il Centro Traumatologico Ortopedico di Camposampiero. L'equipe di ortopedia e anestesia l'ha operata con successo e rimessa in piedi, dopo aver inserito un chiodo nel femore sinistro, in anestesia parziale.

La riabilitazione

Dopo una settimana è stata dimessa e si aiuta con un girello. "Nonostante l'attenzione sia concentrata sull'emergenza Coronavirus - sottolinea il direttore generale dell'Ulss 6, Domenico Scibetta - la nostra sanità garantisce naturalmente gli interventi indifferibili". Definisce la bisnonna di ferro "emblema di longevità, forza e carica positiva, testimonianza vivente di quanto possano, al giorno d'oggi, la scienza medica, l'abilità chirurgica e l'umanizzazione dell'assistenza. La vita, insomma, continua con energia".

Casa e lavoro

E' madre di due figli, ha due nipoti e due pronipoti. I figli la descrivono con un carattere forte: si è dedicata agli studi universitari, negli anni Quaranta era iscritta all'Università di Napoli, alla facoltà di Lingue orientali, ma poi la guerra ha scombussolato i piani, sospendendo le lezioni. Ha studiato pianoforte, è stata maestra elementare, si è dedicata alla famiglia.