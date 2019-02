In stato d'alterazione aggredisce i carabinieri: "Sono il male"

“Ci considerava il male”. Per questo, secondo quanto dichiarato dai carabinieri, una donna di nazionalità romena li ha aggrediti in strada senza alcun valido motivo.

L'aggressione

L’episodio di violenza si è verificato, nei giorni scorsi, mentre la straniera percorreva una strada situata tra i comuni di Nocera Inferiore e Pagani con destinazione Salerno. Soltanto che non sembrava particolarmente lucida. Per questo sono giunti sul posto prima i sanitari del 118 e poi i militari dell’Arma, che hanno cercato di bloccarla. Ma lei ha prima provato a fuggire e poi ha iniziato a colpirli con una mazza. Nel corso dell’udienza di convalida la donna si è difesa dicendo di non aver riconosciuto gli uomini in divisa e di non avere alcun problema psichico. Una versione diversa da quella espressa dai diretti interessati. Fatto sta che il giudice, dopo la convalida dell’arresto, ha rimesso in libertà la donna.