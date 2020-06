Mariconda, donna azzannata da un Pitbull: arrivano i sanitari

Attimi di terrore, nella tarda mattinata di oggi, a Mariconda, in via Fiume. Una donna è stata azzannata da un Pitbull, nei pressi di un'attività commerciale. Pare che il cane sia sfuggito al controllo del proprietario, prendendo di mira la signora.

Il fatto

La malcapitata è stata ferita ad un braccio e al lobo dell'orecchio destro: sul posto, a soccorrerla, i sanitari dell'Humanitas che, dopo le prime medicazioni, la hanno condotta in ospedale. Accertamenti in corso, intanto, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e far luce sulle cause.