Tensione a Cava: una donna cade nei pressi del Comune

Paura a Cava de' Tirreni per una signora che, per cause da accertare, è caduta nei pressi del Comune. Alcuni passanti hanno prestato i primi soccorsi alla donna ed hanno avvertito i sanitari della Croce Bianca che sono prontamente intervenuti per medicarla.

Tanta paura in quanto la malcapitata non dava cenno di riuscirsi a rialzare: i soccorsi, quindi, hanno provveduto ad aiutarla.

Gallery