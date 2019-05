Palinuro, cade e si ferisce: 48enne prima soccorsa e poi sanzionata

Incidente sulla spiaggia delle ossa a Palinuro: una 48enne di Potenza è caduta e si è ferita sulla zona Molpa che è interdetta, per rischio di caduta massi.

Il recupero

La donna è stata soccorsa dal personale del 118, giunto in spiaggia via mare: le operazioni di salvataggio, coordinate dalla Guardia Costiera di Palinuro, sono risultate complesse, a causa della spiaggia difficile da raggiungere via terra. La malcapitata, ad ogni modo, è sbarcata al porto di Palinuro ed è stata trasportata presso l’ospedale di Vallo della Lucania.

La sanzione

La 48enne si era avventurata in un sentiero interdetto al pubblico: sarà sanzionata per aver trasgredito il divieto. Dramma sventato.