Agropoli, giovane precipita dal 3° piano: ricoverata in ospedale

Dramma ad Agropoli: una 39enne, per cause da accertare, è caduta dal terzo piano di una abitazione. Immediatamente soccorsa, è stata condotta dai sanitari del 118 presso l’ospedale di Vallo della Lucania, con delle fratture alle gambe.

Gli accertamenti

Fortunatamente, la giovane non risulta in pericolo di vita. Indagano, dunque, i carabinieri, per fare chiarezza sull'accaduto.