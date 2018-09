Bellizzi, strappa la catenina d'oro ad una donna diversamente abile: denunciato

E' stata scippata in piazza della Repubblica, a Bellizzi, nella serata di ieri, una donna diversamente abile, in compagnia del marito. Avvicinata da un ragazzo, dopo aver rifiutato numerose richieste di denaro, la malcapitata è stata scippata della sua catenina d’oro, come riporta SudTv.net

La tentata fuga

Il giovane, residente ad Eboli e già noto alle forze dell’ordine, ha provato a fuggire venendo bloccato pochi metri dopo da alcuni presenti: è stato, dunque, denunciato alle forze dell'ordine.