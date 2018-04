Donna Giovanna, l'ingannatrice di salerno in scena al teatro "Leo de Berardinis"

L'innovativa commedia teatrale di Menotti Lerro "Donna Giovanna, l’ingannatrice di Salerno", che aveva esordito nel novembre del 2017 a Firenze entusiasmando il pubblico presente nel Salone Monumentale della storica Biblioteca Marucelliana, approda al teatro “Leo de Berardinis” di Vallo Della Lucania.

L'evento è stato voluto ed organizzato dall'Istituto di Istruzione Superiore "Parmenide" di Vallo, in collaborazione con l'istituto "Ancel Keys" di Castelnuovo Cilento per iniziativa dei dirigenti Scolastici proff Francesco Massanova e Maria Masella e dei docenti Santa Aiello e Osvaldo Marrocco.

Ricordiamo che con il personaggio di Donna Giovanna il mito contemporaneo del Don Giovanni subisce un radicale mutamento (da soggetto maschile eterosessuale a soggetto femminile bisessuale) che è stato fin dalla sua pubblicazione, avvenuta nel 2015, messo in risalto dalla critica.

Dopo lo spettacolo l'autore saluterà il pubblico presente.



