Agropoli, la donna ritrovata in mare non ha ancora una identità

E' ancora in prognosi riservata la donna ricoverata in ospedale a Vallo della Lucania, ritrovata ad Agropoli in grave stato di ipotermia dai Palombari del Gruppo Operativo Subacquei della Marina Militare. Non si conosce ancora l'ìdentità della signora, probabilmente una settantenne.

I dettagli

Dopo averla recuperata in prossimità della riva, i soccorritori si sono accorti che era ancora in vita nonostante il grave stato di ipotermia. Hanno provato a rianimarla, hanno contattato il 118. E' stata trovata supina in acqua, recuperata in prossimità della riva.