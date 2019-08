Tragedia ad Agropoli: c'è un solo rianimatore, muore una donna

C'è una sola ambulanza di rianimazione e una donna agropolese di 66 anni, colpita da infarto a distanza di un anno dalla prima ischemia, muore in ospedale dopo essere stata soccorsa da un'ambulanza medicalizzata proveniente da Vallo della Lucania. La rianimativa, invece, era già impegnata sulla strada Cilentana per soccorrere 4 persone rimaste coinvolte in un grave incidente stradale.

La corsa disperata

Nessuna sosta al presidio di Agropoli perché non rientrante nella rete delle emergenze. Dopo l'arrivo al "San Luca" di Vallo della Lucania, solo in quel momento è stato possibile effettuare manovre con l'aiuto del rianimatore e del cardiologo. Impresa disperata, purtroppo inutile: la donna, O.I., non ce l'ha fatta. Lo scrive il quotidiano La Città.