Sospetto caso di meningite a Battipaglia: donna ricoverata in ospedale

Una donna di 58 anni è arrivata, nella tarda mattinata di sabato, al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia presentando alcuni sintomi tipici della meningite: la rigidità della nuca, la forte cefalea, il senso di nausea e decimi di febbre.

La cura

Vista la gravità del caso, i medici hanno deciso di trasferire ad horas la paziente presso il nosocomio “San Giuseppe Moscati” di Avellino per effettuare analisi più approfondite. Ovviamente, sono scattate anche le misure di profilassi presso la struttura ospedaliera della Piana del Sele, con il pronto soccorso che è stato chiuso per circa quattro ore ed il personale sanitario, che era stato in contatto con la donna, sottoposto insieme ai familiari a terapia antibiotica.