Minaccia di lanciarsi dal balcone: donna salvata in extremis dalla polizia

Tragedia sfiorata, oggi, in via Siniscalchi a Nocera Inferiore, dove una donna di 40 anni ha tentato di togliersi la vita.

Il dramma

L’ex infermiera, che sembra soffrisse di depressione, è uscita improvvisamente fuori dal balcone della sua abitazione per lanciarsi nel vuoto. Fortunatamente, la madre, che vive con lei, si è resa conto di ciò che stava per accadere. E così ha allertato i poliziotti che, in poco tempo, sono giunti sul posto riuscendo a far desistere la donna dal compiere l’estremo gesto. Quest’ultima è stata presa in cura da un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in ospedale per effettuare gli accertamenti del caso.