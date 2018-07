Tragedia a Baronissi: donna cade dal mulo e muore

Tragedia a Baronissi: una donna è caduta dal mulo che utilizzava per il lavoro nei campi ed è morta. La vittima aveva 43 anni, il dramma si è consumato nella frazione Fusara, lungo una strada di montagna. La signora è inciampata nelle redini e l'animale l'ha travolta. Il mulo l'ha poi trascinata per alcuni metri, quasi a volerla condurre a casa. Disperati i soccorsi del 118. La donna è morta per le profonde ferite riportate.