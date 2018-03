Donna morta a Capaccio: l'appello per identificarla finisce su "Chi l'ha visto?"

Continuano senza sosta le indagini per risalire all’identità della donna che, la mattina del 15 marzo, è stata trovata morta sulla spiaggia di Capaccio Paestum da un gruppo di studenti in gira. In mancanza di documenti e di un cellulare, gli inquirenti hanno chiesto l'aiuto degli spettatori di "Chi l'ha visto?" per identificarla.

La descrizione

Di età apparente tra i 25 e i 40 anni, la donna era alta circa 1,65, carnagione chiara, capelli scuri di lunghezza media. L'autopsia non ha rivelato segni di violenza e ferite, escludendo la morte violenta. Secondo il medico legale il corpo è rimasto in acqua non più di 72 ore. Indossava un giubbino nero in materiale sintetico senza marca, con fodera interna strappata all’altezza delle spalle, una maglietta fantasia a maniche lunghe e a girocollo taglia “M”, un paio di fuseaux elasticizzati taglia “L” color vinaccia marca “Piazza Italia”, stivaletti neri n.39 con cerniera laterale, un paio di calzini tipo gambaletti neri, un reggiseno e slip neri senza marca, quest'ultimo con una decorazione frontale raffigurante due uccellini. Le impronte digitali non sarebbero rilevabili. La donna portava un paio di orecchini di cui è stata diffusa la foto.

Gallery