Donna morta a Capaccio, il dolore degli amici: "Vogliamo giustizia"

Giustizia per C.D.P, la donna 44enne morta a Capaccio. Amici e parenti chiedono che venga fatta piena luce su quanto è accaduto, a cominciare dai soccorsi. La turista, di origini avellinesi, è deceduta in vacanza, dopo aver chiamato due volte l’ambulanza.

La reazione

Le bacheche facebook degli amici sono piene di messaggi di cordogli, utili anche a onorare la memoria della donna, persona innamorata della vita. "Carmela - raccontano - vedeva del buono in tutti, cercava di essere sempre utile e di far star bene il prossimo, con simpatia e sorriso, a costo di passare lei stessa in secondo piano. Con lei era impossibile essere tristi. Aveva un sorriso coinvolgente e bellissimo, dolcissimo… Aveva carisma, intelligenza, sensibilità, aveva tutto. E come le persone, amava e rispettava indistintamente ogni creatura vivente, dal più piccolo insetto al più grande animale. Ha dato la vita e tutta se stessa per gli animali". Tanto dolore.