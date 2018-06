Dramma in via Camillo Sorgente: anziana trovata morta in casa

Dramma a Salerno, in via Camillo Sorgente. Una donna di circa 60 anni, M.S. le sue iniziali, è stata trovata morta dai vigili del fuoco nella propria abitazione. La donna era senza vita nel proprio letto. In mattinata erano stati allertati i parenti ed i vicini. Aveva destato sospetto il fatto che la signora stamattina non avesse effettuato il consueto giro degli acquisti nei negozi limitrofi. I vigili del fuoco hanno sfondato la porta e l'hanno trovata morta a letto. Sul posto anche i Carabinieri e un'ambulanza.

