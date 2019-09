Dramma della solitudine: l'anziana morta a Sant'Arsenio sepolta dalla nipote

Sarà una nipote del marito defunto ad occuparsi della sepoltura dell’anziana di 87 anni, nata a Sapri ma residente a Santa Marina, che era morta all’interno dell’hospice di una struttura sanitaria di Sant’Arsenio, dov’era stata trasferita da una casa di riposo di Torraca.

Il caso

Al momento del suo decesso erano stati avvertiti i parenti e la struttura di Torraca ma nessuno si era presentato per provvedere al trasporto della salma e al suo funerale. Per questo motivo, il cadavere era stata trasferito in una cella frigorifera dell'ospedale di Polla in attesa che qualcuno si facesse avanti.

Il lieto fine

“Una nipote del marito defunto della signora – ha dichiarato ad Ondanews il vicedindaco di Sant’Arsenio Rosario Capozzolo – ha comunicato di voler provvedere a proprie spese alla tumulazione dell’anziana”.