Capaccio, chatta con una giovane che prima si spoglia e poi lo minaccia

Brutta avventura per un 49enne di Capaccio Paestum: come riporta Il Mattino, dopo avere accettato la richiesta di amicizia su facebook da parte di una avvenenente ragazza , ha iniziato a chattare con lei. Dopo qualche scambio di battute, la donna ha avviato una videochiamata.

Il fatto

L’uomo, ingenuamente, ha risposto, trovandosi di fronte una bella ragazza bruna, di circa trent’anni, a seno nudo. La ragazza si toccava il seno. Poi la videochiamata si è interrotta: subito dopo, all’uomo sono arrivate richiste di denaro e immagini che lo ritraevano mentre guardava il video. Se non avesse pagato, le avrebbero diffuse: il 49enne si è subito diretto in caserma per denunciare l’accaduto ai carabinieri.