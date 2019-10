Tensione a Torrione: una donna si denuda e si getta in mare

Attimi di tensione oggi pomeriggio a Torrione: una donna si è denudata e si è tuffata in mare. Ignote le cause che l'hanno spinta al gesto. Era visibilmente turbata e in un primo momento ha rifiutato i soccorsi. E' accaduto - scrive Zerottonove - nei pressi del Forte La Carnale.

Ospedale

Nel frattempo i passanti hanno allertato la Croce Rossa che è giunta sul posto. Immediato il trasporto, con l'aiuo dei Carabinieri, al pronto soccorso dell'azienda ospedaliero-universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona.