Agropoli, partorisce un bimbo già morto: il marito sporge denuncia

Dramma ad Altavilla: una giovane mamma ha partorito un bambino già morto, mercoledì sera, all’Istituto clinico Mediterraneo (ex clinica Malzoni) di Agropoli. Il marito della donna, ha sporto denuncia ai carabinieri, per verificare se vi sia stata o meno negligenza medica.

Le indagini

L’informativa è finita in procura a Vallo delle Lucania e il sostituto Paolo Itri ha disposto il sequestro della salma, come riporta La Città. Lunedì, dunque, sarà eseguita l’autopsia sul corpo del piccolo, per stabilire eventuali responsabilità penali. Accertamenti in corso.