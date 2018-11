Dramma a Salerno, donna precipita dal terzo piano: è grave

Dramma, ieri sera, in via Porto a Salerno, dove una donna è caduta dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano di una palazzina, per cause in corso di accertamento.

I soccorsi

Fortunatamente, nella caduta, ha donna ha attutito il colpo aggrappandosi, seppur per pochi attimi, alle corde usate per stendere i panni. Sul posto, comunque, è giunta un’ambulanza del 118, che l’ha trasportata in codice rosso all’ospedale “Ruggi d’Aragona”. Ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione. Su quanto accaduto indagano i carabinieri. Non si esclude nè la pista dell'incidente accidentale nè quella del tentato suicidio. Spaventati i residenti e i passanti che hanno assistito alla scena.