Covid-19, pensionata positiva "rifiutata" dagli ospedali partenopei: operata ad Eboli

Rifiutata dagli ospedali partenopei, una pensionata viene accolta e sottoposta ad intervento nel reparto Ortopedia di Eboli. Protagonista della storia a lieto fine, nel giorno della festa della Liberazione, una pensionata settantenne napoletana, positiva al virus Covid 19 che è stata operata al femore nell'ospedale "Maria SS. Addolorata" di Eboli.

Il fatto

Il dottor Antonio Cappelli, primario del reparto di Ortopedia e Traumatologia, ha effettuato con successo il delicato intervento al femore della signora, coadiuvato dal collega chirurgo ortopedico Vincenzo Lania, dall'anestesista Giovanni Cammarano e dal ferrista Gino Caciottoli. La donna, risultata positiva al Covid 19 e in isolamento domiciliare, cade in casa e si rompe il femore. Immediato l'intervento dei sanitari del 118, ma sorge subito un problema: nessun reparto di Ortopedia di Napoli e provincia è disponibile al ricovero e intervento urgente. La ricerca è così proseguita nella provincia di Salerno e, finalmente, la donna viene accolta nel nosocomio ebolitano. Immediata la disponibilità del dottor Cappelli ad operare la paziente. Si sono attivate, così, tutte le misure di sicurezza del caso e l'utilizzo dei Dpi previsti. L'intervento si è concluso nel migliore dei modi e la paziente è stata trasferita in via precauzionale nel reparto di Rianimazione. In settimana, se la stessa risulterà, dall'esito del nuovo tampone, negativa al virus, tornerà nel reparto di Ortopedia per la convalescenza.

La nota stampa