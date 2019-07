Donna scivola mentre cerca origano in un castagneto: salvata dal Soccorso Alpino

Paura, questa mattina, nei Picentini, dove un’anziana salernitana di 75 anni è scivolata mentre era alla ricerca di origano in un castagneto situato lungo la Strada Provinciale 164 a poca distanza da Acerno.

L'intervento

Il trauma riportato a seguito della caduta non le ha consentito di proseguire il cammino autonomamente. Per questo è stata allertata la sala operativa del 118 che, a sua volta, ha chiesto l’intervento del Soccorso Alpino e Speleologico della Campania, prontamente intervenuto con una squadra di tecnici che erano in addestramento alle “Ripe della Falconara” sul Monte Terminio e con altri operatori provenienti da Giffoni ed Olevano. La donna è stata stabilizzata, adagiata su una speciale barella per soccorso in ambiente ostile in dotazione alla struttura e, a spalla, trasportata a valle per essere affidata alle cure dei sanitari del 118.