Choc in via delle Calabrie: ubriaca rischia di precipitare giù dalla finestra

Tensione, ieri sera, in via delle Calabrie: come riporta Salernonotizie, una donna in evidente stato di ebbrezza avrebbe tentato di lanciarsi dalla finestra.

Il salvataggio

Non è escluso che la protagonista dell'episodio abbia perso l'equilibrio rischiando di precipitare: ad ogni modo, sarebbe riuscita ad aggrapparsi a delle tubature presenti sotto la finestra della sua abitazione. Completamente nuda, la donna sarebbe, infine, stata salvata dai soccorsi. Accertamenti in corso.