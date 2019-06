Pontecagnano, riconosciuta la doppia genitorialità di Deborah e Melinda

Sono stati registrati questa mattina, al Comune di Pontecagnano Faiano, i piccoli Santiago e Melany, i gemellini nati da Deborah Melella e Melinda Cataldo, lo scorso 23 giugno, grazie alla tecnica della procreazione assistita. A firmare il riconoscimento della doppia genitorialità, il sindaco Giuseppe Lanzara, che ha sostenuto la battaglia per il riconoscimento dei piccoli nonostante le diverse indicazioni della normativa vigente.

"Ringraziamo caramente il primo cittadino per l'attenzione e la sensibilità mostrate nei nostri confronti e nei confronti dei nostri bambini. Temevamo in un "no", però abbiamo confidato fin da subito nella disponibilità di Giuseppe Lanzara, che nei fatti ha sempre promosso azioni in favore dei piccoli della città. Auspichiamo infine in un cambio di rotta a livello nazionale: tutti devono avere diritto ad una famiglia".