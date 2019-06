Doppio trapianto di cornee a Eboli, usata la tecnica che riduce il rischio di rigetto

E' stato eseguito un doppio trapianto di cornee al Pronto Soccorso di Eboli, usando la tecnica che riduce il rischio di rigetto. Presso la UOC di Oculistica del Presidio ospedaliero, infatti, due interventi di trapianto di cornea (cheratoplastica lamellare endoteliale) sono stati curati dal dottor Giovanni Iovieno, direttore della unità operativa complessa di Oculistica, e dalla sua equipe.

In circa 20 minuti, in anestesia locale, è stata usata la tecnica DSAEK (Descemet Stripping Automated Endothelial Keratoplasty), particolarmente indicata in patologie come la Distrofia di Fuchs o la Cheratopatia Bollosa, in quanto permette di ridurre notevolmente il rischio di rigetto, presente nei trapianti di cornea a tutto spessore, per la minore carica antigenica derivante dal trapianto con lembo pretagliato. Un risultato incoraggiante.