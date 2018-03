Battaglia (momentaneamente) vinta: il dormitorio posticipa la chiusura, verso la soluzione definitiva

Un sospiro di sollievo, per chi è in difficoltà e non ha un tetto sulla testa. Il dormitorio per l'emergenza gelo allestito presso la sede della Protezione Civile di via Dei Carrari, infatti, resterà aperto fino a Pasqua: rinviata la chiusura inizialmente annunciata per il 10 marzo e che aveva suscitato non pochi dubbi e preoccupazioni tra gli ospiti. Ad annunciarlo, in una intervista alla nostra redazione, la consigliera comunale Paola De Roberto che sta seguendo la vicenda in rappresentanza di Palazzo di Città: "La chiusura del dormitorio è stata posticipata a dopo la Pasqua - ha esordito la consigliera, dopo aver tenuto un incontro con i volontari di Venite Libenter e le altre associazioni impegnate per il supporto e l'assistenza ai senzatetto - Preziosi, senz'altro, sono risultati i tavoli di concertazione che rendono visibile, stabile ed operativa una rete pubblico-privata al servizio dei senza fissa dimora. Proprio dai tavoli, grazie alla collaborazione con tante realtà del non profit e del volontariato attive sul nostro territorio, l’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Salerno ha potuto fornire risposte concrete a bisogni concreti e spendere al meglio le proprie risorse. Grazie a quel tavolo, da due anni ormai, l’emergenza freddo é sempre meno emergenza e ci si sta organizzando per fornire un servizio più stabile nel tempo a chi ne ha bisogno, ad integrazione di quello che il mondo del volontariato già offre".

I ringraziamenti

La consigliera, poi, ha speso parole di elogio per la realtà da sempre in prima linea per chi non ha una casa: "Grazie in particolare all’impegno dell’Associazione Venite Libenter: con la rete di parrocchie, realtà associative e liberi cittadini attivi nel servizio di unità di strada e con il supporto della Protezione Civile Comunale, si é potuta attivare una nuova struttura ed ospitare e sottrarre dal freddo circa 30 persone (tra cui 12 donne e alcuni con patologie gravi), che si aggiungono a quelle già ospitate negli altri dormitori, offrendo loro calore fisico ma anche e soprattutto umano", ha aggiunto. Ed è proprio Rossano Daniele Braca, presidente di Venite Libenter a dedicare un pensiero per la buona notizia ricevuta:

"Il centro di Via Dei Carrari ha aperto soprattutto per dare accoglienza alle donne, perché nella nostra città mancano posti per dare loro assistenza e ricovero di emergenza. Sono felice di poter comunicare, proprio oggi 8 marzo, che il centro resterà aperto fino a Pasqua. È stato necessario uno sforzo dell'amministrazione, in particolare dell'Assessorato alle Politiche Sociali e della Protezione Civile, delle parrocchie che ci assistono nelle nostre attività, di tutto il volontariato e di quei meravigliosi membri dell'associazione Venite Libenter. Buona Festa della Donna"

Verso la soluzione definitiva

Tuttavia, è giusto ricordarlo, non è ancora arrivata la soluzione definitiva per la sistemazione di chi è senza fissa dimora e chiede di non dormire più sotto i ponti. "Valuteremo caso per caso - prosegue la consigliera De Roberto - Tra i senza fissa dimora c'è chi soffre di patologie specifiche e che, quindi, cercheremo di indirizzare presso una struttura ad hoc. Circa gli altri, si sta pensando ad una sede che possa ospitare stabilmente chi ha bisogno: stiamo lavorando come amministrazione, in collaborazione con il volontariato e la Curia, in tal senso, per trovare una soluzione". L'augurio è che, dopo la chiusura del dormitorio "provvisorio" di via Dei Carrari, fissata dopo la Pasqua, dunque, verrà aperta una nuova struttura idonea ad accogliere i senzatetto, non legata ad alcuna emergenza meteo, bensì, semmai, ad un'emergenza umanitaria, durevole, pertanto, 365 giorni all'anno.